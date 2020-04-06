صور.. عزل منزلي لـ5 أسر أصيبت بكورونا في حفل زفاف بكفر الدوار

أمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، بتطبيق الحجر المنزلى على 5 منازل بقرية بولين التابعة للمركز، بعد التأكد من إصابة 15 حالة بفيروس كورونا، أثناء حفل زفاف.

وشددت الوحدة المحلية على جميع المخالطين للحالات المصابة، بالبقاء داخل منازلهم بالقرية والقرى المجاورة.

وقال "مرزوق" لـ"الوطن"، إنه جرى رصد إصابة جديدة لمريض من بين أهالي قرية بولين بكفر الدوار، ليرتفع بذلك عدد المصابين بنفس القرية إلى 15 حالة جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية.

وكشف رئيس الوحدة المحلية، أن العدوى انتقلت بين المصابين أثناء تواجدهم فى حفل زفاف بالقرية.

ونفذت الوحدة المحلية أعمال تطهير وتعقيم للقرية بالكامل، والتشديد على سكان المنازل المشار إليهم، بعدم الخروج لمدة 14 يومًا.