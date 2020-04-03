عزل منزلي لـ10 أشخاص مخالطين لمصاب كورونا بالشرقية

قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إن 10 من أفراد أسرة المحامي المصاب بكورونا في ديرب نجم، قرروا عزل أنفسهم ذاتيا داخل المنزل لمدة 14 يوما، وذلك بعد خضوعهم لفحوصات الطب الوقائي، وسحب عينات لتحليلها للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وتوجه فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالشرقية إلى قرية كفر إكراش بديرب نجم لإجراء الفحوصات اللازمة لمخالطي مصاب بـ "كورونا" واتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل المخالطين من أسرة المريض والجيران في ضوء الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

وكانت مستشفي حميات الزقازيق أكدت أن هناك محامي مصاب بفيروس كورونا، وجاري تحويله إلى أحد مستشفيات العزل. وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، إن مستشفى حميات الزقازيق استقبلت "م ر ه ع" 44 عاما، محامي حر، مصاب بأعراض ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق في التنفس.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه جرى احتجاز المصاب داخل إحدى غرف العزل وخضع لفحوصات كورونا وأكدت نتيجة التحاليل إصابته بالفيروس. وأشار المصدر إلى أن المصاب يقيم في القاهرة ومسقط رأسه بديرب نجم وأثناء وجوده في ديرب نجم لزيارة أسرته شعر بأعراض كورونا نصحه أصدقائه بالخضوع لفحوصات كورنا.

ولفت إلى أنه جاري استدعاء الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى عزل بأقرب محافظة مجاورة. مرجحا أنه سيتم نقله على الأغلب إلى مستشفى تمي الأمديد بالدقهلية.

وفي السياق ذاته، ناشدت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر واتباع جميع التعليمات والالتزام بكافة القرارات التي تتخدها الدولة منعا لانتشار وباء كورنا حرصا على سلامة المواطنين

وأضافت رئاسة المركز خلال بيان لها أن المناشدة جاءت نظرا لظهور حالة ايجابية بكورنا لشخص مقيم بالقاهرة وكان في زيارة لأسرته بقرية أكراش التابعة لمركز ديرب نجم.