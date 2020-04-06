ساويرس: فقدان الوظائف يتزايد مع التشدد في إجراءات الوقاية ضد كورونا

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنه يتفق مع الرأي الذي ذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ضرورة عدم جعل العلاج أسوأ من المرض، في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحا أن فقدان الوظائف يتزايد مع التشدد في إجراءات الوقاية.

ونصح ساويرس، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "العربية"، بأن تستمر عمليات العزل، والفحص والتدقيق مع عودة الأعمال بعد فترة وجيزة من الغلق، معلقا: "لا بد أن نبدأ التعامل مع المرض لكن بعد فترة معينة لازم الحياة تعود وعلينا أن نفكر كيف يعود العمل وهذا لا يعني عودة تقارب الناس من بعضها البعض".

وأكد رجل الأعمال، إلى الحاجة لعودة مدروسة للأعمال وللحياة الطبيعية، بموجب الرأي الطبي، الذي يجب أن نبقى فيه على خط رجعة، لكن وقف عجلة الاقتصاد ستؤدي إلى تبعات لا يمكن التعامل معها والمسألة لا تؤخذ بهذه الطريقة.

كما أشار إلى حزمة إجراءات جيدة قامت بها الحكومة المصرية، عبر تأجيل أقساط الديون وتقديم الدعم المادي للفقراء وهو جهد تشكر عليه الحكومة.