مستشار المفتي يحدد أعمال خير تساعد على رفع البلاء والأمراض والكوارث

واصل الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوي بالدار سلسلة فتاوى النوازل، وأجاب عاشور على سؤال ما هي أعمال الخير التي تساعد على رفع البلاء والشدائد والأمراض والكوارث؟.

وقال عاشور في بيان له أن البلاء والشدة والأمراض والكوارث هي من قدر الله عز وجل، وقد شرع لنا سبحانه كيف نخرج منها بقدر الله أيضا.

وأضاف: "قال تعالى: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ۗ وبشر الصابرين}.

وتابع: "قال سبحانه : {وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ۖ وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ۚ قل كل من عند الله}، وقال صلى الله عليه وسلم : "تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء".

وأردف مستشار المفتي: "بعد الأخذ بالأسباب وصدق التوكل على الله تعالى، يعد باب الصدقات والتبرعات من أفضل الأعمال التي تكون سببا في رفع البلاء وفي حل الأزمات وتخفيف آثار الكوارث والأمراض المتفشية، وتكون الصدقة أعظم إذا كانت لذوي الحاجة من الفقراء والمساكين، خاصة المتضررين من هذه الكوارث والأمراض، مما يساعدهم في سد حاجتهم الغذائية والدوائية والمعيشية عموما، فكل هذا يساعدهم ويساعد كل الناس والمجتمع على تجاوز المحنة مهما كانت، وفي ذلك يقول تعالى: {فلا ٱقۡتحم ٱلۡعقبة، وما أدۡرىك ما ٱلۡعقبة فك رقبة، أوۡ إطۡعمٞ في يوۡمٖ ذي مسۡغبةٖ، يتيمٗا ذا مقۡربة، أوۡ مسۡكينٗا ذا متۡربةٖ}.

وأوضح عاشور أن من أعظم الأسباب التي تكشف البلاء وتزيل الغمة وتكفر الذنوب وترفع الدرجات هي مساعدة أصحاب الحاجة ومن انقطعت بهم سبل العيش، فلم يجدوا ما يسد حاجتهم ويحافظ على حياتهم وحياة من يعولونهم وأعظم الحسنات، ما كان سببا لنفع الناس وقت الأزمات.