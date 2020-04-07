الصحة المغربية توصي بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

أوصت وزارة الصحة المغربية، بارتداء الكمامات للوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالنسبة للذين يغادرون المنازل للعمل أو للتسوق.

وقال مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي: "تجاوبا مع التوصية الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فإننا نوصي بالمزيد من الإجراءات الاحترازية التي تقتضي أن يرتدي الأشخاص الذين يغادرون المنازل الكمامات من أجل المزيد من الحيطة والحذر".

وكانت منظمة الصحة العالمية، غيرت موقفها إزاء استعمال الكمامات من طرف غير الحاملين لكورونا بعد بروز احتمالات انتقال الوباء عبر الجو.

وأكد مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية اليوم، ضرورة تكثيف إجراءات السلامة الصحية، خصوصا داخل البيوت، من أجل احتواء الوباء في حالة تسربه إلى المنازل.

وشدد اليوبي، في تصريحه، على ضرورة تعزيز السلامة الصحية بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون البيوت للعمل أو التسوق.

وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت مساء اليوم، تسجيل 130 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في المغرب إلى 1120 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3984 منذ بداية انتشار "كوفيد 19" في البلاد.

ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في المغرب إلى 81

وأوضح اليوبي، في تصريح صحفي، أنه جرى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 80 حالة، فيما جرى تسجيل 10 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 81 حالة.

وأهابت وزارة الصحة، المغربية، في بيانها، بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.