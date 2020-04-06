ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في سنغافورة إلى 1375 حالة

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم، 66 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1375 حالة.

وتعود حالة واحدة فقط لأحد الوافدين من الخارج، بينما الحالات الأخرى انتقلت عن طريق العدوى المحلية، ومن بين الحالات الجديدة هناك 35 مرتبطة بتجمعات لمهاجع العمال الأجانب.

فرض العزل الصحي على نحو 20 ألف عامل في مهجعين

وذكرت السلطات السنغافورية، أنها فرضت العزل الصحي على نحو 20 ألف عامل في مهجعين أقيما بشكل رئيسي لأصحاب الأعمال اليدوية من بنجلاديش ودول جنوب آسيا الأخرى لارتباطهم بتسعين حالة إصابة على الأقل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت سلطات البلاد، أنها خصصت 5.1 مليار دولار سنغافوري إضافية "3​​​.5 مليار دولار أمريكي" لمكافحة تداعيات الوباء ودعم السكان.

وأشارت سلطات سنغافورة، إلى أن إجمالي الأموال المخصصة لمكافحة تداعيات كورونا المستجد، بلغت حوالي 60 مليار دولار سنغافوري "41.6 مليار دولار أمريكي"، وهو ما يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا لزم الأمر.