وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة قد تتم بأماكن مفتوحة خارج الفصل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الثانوية العامة ليس بها ترم أول وترم ثاني، بل امتحان نهائي آخر العام، ويتم العمل الآن على تنظيم كيفية أدائه بأشكال جديدة، من حيث اللجان والمسافات بين الطلاب والتهوية والتعقيم وكذلك الكشف على الطلاب حال الضرورة وكل شيء، فضلًا عن التأمين الذي يتم كل عام.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"،: "دي منظمة كبيرة أوي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، فيها مليون و200 ألف طالب، لازم نمتحنهم في لجنة مش عشان التكنولوجيا مش متوفرة، لأ، عشان فيه قانون حاكم لتلك الامتحانات خصيصا".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن شكل اللجان قد تتغير وكذلك عدد الطلاب بها، وقد تكون الامتحانات في أماكن مفتوحة خارج الفصول، "ده موضوع تبحثه الدولة ككل بكل أجهزتها والشباب والرياضة والصحة والقوات المسلحة الدولة كلها مهتمة بإدارة المنظومة دي بما يضمن سلامة الولاد في المقام الأول وانعدام التكدس وتوفير لهم بيئة مناسبة للامتحان".