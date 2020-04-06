وزير السياحة: القطاع في مرحلة ترتيب البيت من الداخل وليست مرحلة ركود

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتم الانتهاء من إجراءات التراخيص للمنشآت السياحية، والقطاع السياحي في مرحلة ترتيب البيت من الداخل وليست مرحلة ركود.

وأوضح العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن سفير ألمانيا قال لي إنه بعد انتهاء الأزمة الألمان سيكونوا سفراء لمصر ولن تحتاجوا لدعاية للسياحة بعدما شهد الألمان معاملة حسنة أثناء مغادرتهم.

وتابع العناني أن سفراء دول العالم المختلفة تتحدث معي وتشكرني على مواقفنا معهم، ووكلات الأنباء العالمية تابعت دولة حافظت على مواطنيها وسائحيها، ولذلك نتوقع أن مصر ستكون من أوئل الدول التي ستكون وجهة للسياحة بعد انفراجة الأزمة، ونعمل جاهدين لنكون مستعدين لذلك.

واستكمل العناني قطاعات كثيرة في العالم توقفت تماما وتوقف الآثار والسياحة في مصر خسارة مادية ونفسية كبيرة ولكن مقابلة الرئيس اليوم، أعطت للجميع دفعة وخففت من الأعباء على القطاع السياحي للتشجيع على الاستثمار.