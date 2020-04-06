بسام راضي: لولا الإصلاح الاقتصادي لم نكن نستطيع مواجهة أزمة كورونا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه لولا القرارات والجهود الكبيرة التي بذلت على مدار السنوات السابقة "لما كنا قادرين الآن" على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بكل تفاصيلها، موضحا أنها تكلفة كبيرة تتجاوز المليارات لدعم قطاع الإسكان والسياحة والطيران و"جميعها من موازنة الدولة".

وأوضح راضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر منحة شهرية قدرها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة علما بأن نسبة كبيرة منها تقدمت بطلبات تجاوزت المليون ونصف طلب، موضحا أن المنحة أكثر شمولية وقد يجري تدارس الأمر حينها إذا كنا نحتاج ذلك لمدة أطول.

وأضاف "راضي" أن الدولة حرصت على بناء 250 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي رغم هذه الظروف وهذا جاء نتيجة لجني ثمار خمس سنوات من الاصلاح الاقتصادي، والذي مثل جاهزية كبيرة للدولة في مواجهة الأزمة الراهنة.