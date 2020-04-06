"الرئاسة": منحة العمالة غير منتظمة تشمل العاملين بالسياحة وستوزع سريعا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه في الوقت الحالي نتحدث عن مصر كدولة لديها هياكل واستراتيجية واضحة ولديها شبكة كبيرة لتوزيع المنتجات في كل الجمهورية وشبكة كافية للتواصل مع كل فئات الشعب عبر قاعدة معلومات ضخمة.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن قاعدة معلومات ضخمة أفرزتها الحملات السابقة مثل حملة 100 مليون صحة والحوكمة التي طبقت في مجال التموين والدعم، بالإضافة إلى شبكات الضمان الاجتماعي التي طبقت على الفئات الاكثر عوزا وهي شبكة دقيقة لقواعد البيانات سوف تساعد على توزيع المنحة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن توزيع منحة العمالة غير المنتظمة تشمل أشهر مارس وأبريل ومايو، وأن القرار سينفذ سريعا نظرا لتغيرات الازمة يوميا ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم، موضحا أن وزارة المالية أصبح لديها كافة تفاصيل هذه المنحة وتشمل أيضا قطاع السياحة والعاملين به.