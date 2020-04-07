زهقت من البيت؟.. 7 ألعاب "أون لاين" تسليك خلال الحجر المنزلي

نظرا للانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اتخذت العديد من الدول بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وكان من أهمها في مصر تطبيق حظر حركة المواطنين في الشوارع من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، ما جعل الكثير من المواطنين يلجأ إلى الأنشطة المختلفة في أثناء الحجر المنزلي مثل ممارسة الرياضة والقراءة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وتحميل الألعاب وتعلم الطبخ والإكثار من العبادات.

وتحت شعار خليك في البيت، ترصد "الوطن" عدد من الألعاب الإلكترونية التي يمكنك الاستمتاع بها "أون لاين" أثناء الحجر الصحي وفقا لموقع "boston" على النحو التالي:

لعبة Settlers of Catan

وفي هذه اللعبة يبني اللاعبون منازل وقرى وبنى تحتية وتجميع الموارد الجيوش لتحقيق الفوز، ويمكن ممارسة اللعبة "أون لاين" بنفس القواعد التي يتم لعبها بها في هيئتها كلعبة من ألعاب اللوحات مع عدد كبير من اللاعبين.

لعبة Dominion

وهي لعبة شعبية عبارة عن أوراق تقوم على استراتيجية المخاطرة بما يمتلكه اللاعبون من أوراق قوة ضد اللاعبين الآخرين لأجل تحقيق الفوز، حيث يستخدم اللاعبون الطوابق لتجميع الثروة وأحيانا يحبطون محاولات اللاعبين الآخرين للقيام بنفس الشيء.

لعبة Ticket to Ride

وهي عبارة عن تحدٍ بين مجموعة من اللاعبين لمن ينجح في بناء سكك حديدية خاصة به قبل الآخر، حيث تضع اللعبة اللاعبين في مواجهة بعضهم البعض في سباق لبناء طرق القطارات عبر الولايات المتحدة وكندا، أو كسب نقاط لإنشاء طرق محددة أو القيام برحلات طويلة جدا.

لعبة Monopoly

وهي من الألعاب الكلاسيكية في عالم ألعاب اللوحات، كما أنها تستهلك وقتا طويلا في اللعب ما يجعلها وسيلة ممتازة لقضاء الوقت.

لعبة Words with Friends

يستخدم اللاعبون في هذه اللعبة الذكاء وسرعة البديهة في تكوين الكلمات المعقدة من خلال أحرف توضع لهم، وتضع اللاعبين في معركة بين الحروف.

لعبة Card games

وهذه اللعبة تعرف في الدول العربية باسم "كوتشينة"، وتتمتع بشهرة كبيرة لاستخدامها غالبا بالمقاهي والسهرات العائلية، ونسختها الإلكترونية تعرف باسم solitaire.

لعبة Pandemic

القصة الخلفية للعبة تتضمن انتشار أمراض متعددة في وقت واحد وهي تمثل الواقع الذي يعيشه العالم حاليا، إذ تتمحور حول انتشار وباء في العالم ويحاول اللاعبون السيطرة عليه ومحاربته.