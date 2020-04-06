نتنياهو: منع الإسرائيليين من مغادرة بيوتهم خلال عيد الفصح اليهودي

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من الساعة الرابعة عصر غد الثلاثاء.

وأكد نتنياهو في كلمة تليفزيونية، أن المواطنين سيمنعون من مغادرة بيوتهم خلال عيد الفصح اليهودي، موضحا أن بعض القيود قد ترفع تدريجيا بعد الأعياد في حال كانت التطورات المتعلقة بكورونا باتجاه إيجابي.

وقال نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين، إن "هذا الأمر يتوقف عليكم"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ومن المتوقع أن يصادق الكابينت على إجراءات الإغلاق حتى تدخل حيز التنفيذ، وتضم هذه الإجراءات أيضا وقف وسائل النقل العام ومنع السفر بين المدن وغير ذلك.

وأشار نتنياهو إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في ما يخص انتشار كورونا في إسرائيل، معتبرا أن الوضع هناك "أفضل مما هو عليه في العالم".

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع عدد المصابين بكورونا المستجد في إسرائيل إلى 8904 حالات، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57 شخصا بعد تسجيل 8 حالات جديدة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.