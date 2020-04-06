القوى العاملة: قرارات السيسي لأصحاب العمالة غير المنتظمة أثلجت صدورهم

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن آليات إنفاذ حزمة قرارات الرئيس اليوم بخصوص العمالة غير المنتظمة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إن قرار الرئيس اليوم بتمديد منحة 500 جنيه لثلاثة أشهر أثلج صدور هذه الفئة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "سعفان"، أنه بعد عملية التسجيل المستمرة لعدة أيام للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية ومع تدقيق بيانات التسجيل وصلنا إلى أن المستحقين يبلغ عددهم 1.5 مليون من هذه العمالة تشمل إناثا ورجالا.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الآليات الخاصة بإنفاذ قرارات الرئيس ستكون جاهزة من الغد، مشيرا إلى أن العملية ستتم بيسر ولن تؤدي إلى مشاهد التكدسات أم البنوك أو هيئات البريد بصورة تضر المواطن المصري الذي نحافظ على صحته.