رئيس صدر قصر العيني: كورونا لا ينتقل بسبب تكييف الهواء

نفى الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الأمراض النفسية بكلية طب قصر العيني ما تردد عن تسبب التكيفات في انتقال فيروس كورونا، مشددًا على أن الثابت علميًا أنه ينتقل عن طريق الرازاز والأسطح الملوثة به.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا يموت في درجة الحرارة العالية، مشددًا على أنه لو كان فيروس كورونا يموت في درجة حرارة 39 مئوية لمات في جسم الإنسان.

وأكد سالم على أن الأرقام بدأت في الانخفاض سواء للمصابين أو الوفيات في إيطاليا والصين، نافيًا ما تردد عن انتقال الفيروس من الحيوانات الأليفة للإنسان مشددًا على أن فيروس كوفيد 19 يبحث عن رئة الإنسان ليعيش ويتكاثر فيها.