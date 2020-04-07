عمرو سعد يكشف تفاصيل مبادرته "دعم الأطباء بالزي الوقائي"

قال الفنان عمرو سعد، إن مبادرته "دعم الأطباء بالزي الوقائي" جزء من مبادرة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء "أهل مصر"، موجها الشكر لها على الهواء كونها أشركته في تلك المبادرة الداعمة لجيش مصر الأبيض، الذي يعمل في ظروف دقيقة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن المبادرة تشمل توفير أكبر عدد من الملابس الوقائية للأطباء والتمريض الذين يعملون في مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء الجمهورية وهو جزء بسيط لرد الجميل في ضوء تزايد الإصابات بالفيروس.

وأشار إلى أن الإنتاج للزي سيكون محليا لأن مصر قادرة على ذلك، معلقا: "الدعم ده يشكل عامل نفسي مهم للأطباء والتمريض إننا موجودين وحاسين ببعض".