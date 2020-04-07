نشأت الديهي: أزمة فيروس كورونا ابتلاء من الله وعظة للناس ليعودوا لربهم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر على مدار السنوات الماضية لم نكن نستطيع مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد المنتشر عالميا، موضحا أن أزمة فيروس (كوفيد 19) ابتلاء من الله وعظة للناس لكي يعودوا إلى ربهم مرة أخرى.

وناشد الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية Ten، أمس، رجال الدين والمفكرين بضرورة إعادة علاقة صياغة جديدة روحانية بين العبد وربه، علاقة بعيدة عن المصالح وكيفية الاستفادة من أزمة كورونا وتحويلها من نعمة إلى نقمة ليستفيد الجميع منها.

وأضاف الديهي أنه طال انتظار مقال هينري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومستشار الأمن القومي في عهد الرئيس نيكسون، حول فيروس كورونا المنتشر (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن كيسنجر يتوقع أن تختفي وتظهر رايات جديدة، ووجود نظام عالمي جديد بمدخلات ومخرجات جديدة.

وأوضح الديهي، أن كيسنجر يخشي من حدوث تفسخ وانفصال للولايات المتحدة الأمريكية، ويري أن هناك نظم تتشكل الآن لكي تحكم العالم بشكل مختلف وهو ما تحدث عنه من قبل.

وتابع، أنه من المتوقع أن تنتقل راية حكم العالم من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، وأننا مقبلون على حقبة الشرق والجنوب على حساب حقبة الغرب والشمال.

وأوضح، أننا نتواجد على أبواب حالة كساد وركود مميت يشبه ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، كما دعي المفكرين للنظر في هذه الأزمة ومحاولة استشراف وقراءة ما سيحدث في المستقبل بالخيال، مؤكدا أن مصر بجغرافيتها وسياساتها وقيادتها لن تكون بعيدة عما يشكل الآن فنحن في طريق محفوف بالمخاطر لكننا سنصل، ولن يحدث ذلك إلا بمفكريها.