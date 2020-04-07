"نكتة كورونا".. نشأت الديهي يسخر من طلب الإخوان تنحية الخلافات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إخوان مصر أصدروا بيانا أعلنوا فيه تشكيل لجنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن بعد، وتنحية الخلافات جانبا لفترة وذلك من أجل الإنسانية.

واستنكر الديهي في حلقته من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية Ten، أمس، بيان الإخوان، وسخر منه واعتبار ذلك "نكتة كورونا"، وقال إنهم "لا يخجلون فمن يتحدثون عن تنحي الخلافات جانباً من أجل الإنسانية أحد كوادرهم بهجت صابر الذي يدعو مصابي كورونا الانتشار بين المصريين ورجال الشرطة لنشر الفيروس فيما بينهم".

وأضاف الديهي، أن الإعلامي الإخواني حمزة زوبع كان يسخر بالأمس من أحاديث الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ويستخدمها في غير موضعها ليبرر لنفسه الهجوم على الأزهر الشريف وشيوخه، وأن الإخواني محمد ناصر يسخر من الأزهر.

وطالب الديهي من "الإخوان"، المقيمين في تركيا، أن يتحدثوا عن تركيا، وقال: "أغربوا بوجوهكم العكرة وقلوبكم السوداء، مصر بخير طالما أن الإخوان بعيدا عنها، فالإخوان جماعة موبوءة"، كما عاتب رئيس تحرير جريدة "الشروق" بسبب آخر مقال له "الفرصة الذهبية ضيعها الإخوان" والذي كان هذا هو الخيط الذي أمسك به الإخوان لاستغلال أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن "الشيطان لا يمكن أن يعود إنسان مرة أخرى".