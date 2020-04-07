سعد الدين الهلالي عبر "سكايب": محدش يعرف النبي صلى التراويح كام ركعة

استضاف الإعلامي عمرو أديب الدكتور سعدالدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عبر "سكايب" وذلك في حلقة أمس من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأكد الهلالي أنه لا أحد يعرف عدد ركعات صلاة التراويح التي أداها النبي محمد صلي الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن العلماء توصلوا لعدد ركعات صلاة التراويح مما أداه به عمر بن الخطاب وعمر بن عبالعزيز: "محدش يعرف النبي صلى التراويح كام ركعة لحد النهاردة".

وأكد الهلالي أن النبي لم يجمع الناس على صلاة التراويح وكان الصحابة يصلوها جماعة ومنفردين وأن سيدنا أبوبكر الصديق سار على نفس النهج، أما الخليفة الثاني عمر بن الخطاب جمع الناس على صلاة التراويح لإمامين بالتناوب وجعلها 20 ركعة و3 وتر.