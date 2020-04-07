حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة الأقصر

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام، في إطار الحفاظ على النظافة العامة ورفع وإزالة جميع المخالفات، والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة وذلك بردع كافة المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات بالمنطقة المحيطة بسوق شرق السكة وشوارع القراريش وصلاح سالم الشرقي وشوارع فاطمة الزهراء وتفرعاتهم ورفع عددا من الحواجز التي وضعتها بعض المحال التجارية على الأرصفة المخصصة للمشاة، وضبط عربتين ذات طبلية كبيرة و8 عربات كارو و7 خشب جر يدوي و4 حديد و2 تروسيكل وأخيرا 3 فاترينات للأكلات الجاهزة.