الهلالي عن كورونا في رمضان: صوم إيه؟.. لو قلقان "مش هتسيب إزازة الميه"

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا للدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حول هل سيصوم في رمضان أم لا؟ بعد فتواه بأنه يجوز للمسلم الإفطار في شهر رمضان المقبل إذا كان قلقا من أن صيامه سيؤدي به إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورد "الهلالي"، خلال حواره عبر فيديو "كونفرانس"، ببرنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أمس، أن هنا معدن الإنسان بيظهر، لو أنا شكاك وخايف وعندي فوبيا من الكورونا هتلاقي إزازة المياه جنبي على طول، ولا هتلاقي حاجة عندي اسمها صيام، صيام مين؟ "الدين جاء لخدمة الإنسان وليس الإنسان جاء ليخدم الدين".

وتابع :" لو أنا نفسي أموت صايم بقى، هصوم في رمضان حتى لو ريقي نشف عادي، أموت صايم، فكل إنسان هو وشأنه"، موضحا أنه يجب أن يعلم كل إنسان أنه لا يعيش بمفرده، بل يعيش وسط أسرة وعائله ولهم حق عليه، "لازم يشوف المصلحة فين ومصلحة أسرته فين ويعملها".

ناقش الدكتور سعد الدين الهلالي، أمس، حكم صوم شهر رمضان المقبل في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال إنه يجوز للإنسان الإفطار في رمضان إذا كان قلقا من أن صيامه سيؤدي به إلى الإصابة بكورونا، حتى دون الرجوع إلى الطبيب، مؤكدا أن هذا هو فقه المالكي