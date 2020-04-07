امسك مخالف.. سوق شعبي بمدينة الحسينية في الشرقية

استجابة لحملة جريدة "الوطن"، للإبلاغ عن مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، ضمن إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا (كوفيد 19)، تحت عنوان "امسك مخالف"، أرسل عدد من قراء "الوطن"، صورا لبعض المخالفات التي ارتكبها البعض والتي تعرض المواطنين للخطر.

وجاءت المخالفات كما يلي:

اشتكى أحد المواطنين من وجود سوق شعبي بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الأسواق الشعبية.

وقال في رسالته: "رغم استعداد الدوله ومجهودها الجبار في انتشار فيروس كورونا لا تزال هذه المناظر موجوده حتي اليوم بشوارعنا وللأسف يشارك فيها المحليات والصوره من داخل شوارع مركز ومدينة الحسينية بالشرقية".

وأطلقت "الوطن"، حملة للإبلاغ عن مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، تحت عنوان "امسك مخالف"، وذلك بهدف مواجهة السلوكيات الخاطئة التي قد يقوم بها البعض بعدم تنفيذ قرار الغلق، أو الالتفاف عليه، وكذلك عدم الالتزام بالقرارات الإجرائية للوقاية من فيروس كورونا، المعروف علميا باسم "كوفيد 19"، الأمر الذي قد يترتب عليه نتائج كارثية.

إرسال صور وفيديوهات بالمخالفات عبر "واتس آب" الجريدة

كما تهدف الحملة إلى رصد وكشف مستغلي الظروف الراهنة ممن يقومون برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو الصحية، أو تخزينها بهدف الربح غير المشروع.

وتدعو "الوطن"، قراءها للمشاركة في الحملة برصد تلك المخالفات، وإرسال صور أو فيديوهات عبر رقم "واتس آب" الخاص بـ"الوطن" (01129888992)، أو من خلال رسائل صفحة الجريدة الرسمية على "فيس بوك" عبر الرابط (https://www.facebook.com/ElWatanNews).