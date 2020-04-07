تشميع مصنع للبلاستيك وغلق 3 محال وإيقاف 7 مخالفات بناء بمركز ببا

قاد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، حملة مكبرة بمركز ببا جنوب المحافظة مساء الإثنين، تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

,شارك في الحملة كg من المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والعميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمركز.

واطمأن نائب المحافظ على غلق كافة المحال التي شملتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء، حيث تفقد متجولا عددا من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى التابعة لمركز ببا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بالمتابعة المستمرة.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدى بمحيط قصر ثقافة ببا، والتحفظ على خلاطتين وكميات من أسمنت والأخشاب ومواد البناء، بالإضافة إلى ميزان كهرباء وسيارة كسح بدون ترخيص، وايقاف 7 حالات بناء مخالف بقرى بني قاسم وقمبش وسدس، بالإضافة إلى غلق محلين بدون ترخيص، وتشميع مصنع للأكياس البلاستك ومحل منظفات بشارع المستشفى.