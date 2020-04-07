نجل منصور الجمال يعلن عن صلاة غائب على روح والده عقب ظهر اليوم

أعلن يحيى الجمال، نجل رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن صلاة الغائب على روح والده بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء 7 أبريل.

وقال الجمال، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بسبب الظروف الاستثنائية اللي كلنا بنمر بها اليومين دول سوف نقيم صلاة الغائب على روح أبي منصور الجمال رحمه الله بعد صلاة ظهر الثلاثاء 7 أبريل، يعني ممكن كل واحد يصلي من بيته صلاة الجنازة".

وتابع: "أشكر كل من يتصل بي لمواساتي، وأعتذر لعدم تمكني من تلقي أية اتصالات. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وأعلن يحيى الجمال ابن رجل الأعمال منصور الجمال، وفاة والده مساء أمس، فيما كتب الصحفي محمد صلاح، أن رجل الأعمال منصور الجمال، توفي متأثرا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال "صلاح"، خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "آسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا".