البحوث الفلكية: القمر العملاق يظهر اليوم بشكل واضح

يشهد العالم اليوم الثلاثاء، ثالث وأجمل قمر عملاق في عام 2020م، حيث قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "عندما يكتمل بدر شهر شعبان لعام 1441هـ في الساعة 4:35 من فجر يوم الأربعاء 8 أبريل 2020م بتوقيت القاهرة سيكون القمر في الحضيض من مداره حول الأرض، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد وبالتالي ألمع من حالته المألوفة".

وأضاف القاضي: "هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق والتي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، حيث أنها حدثت هذا العام خلال شهر فبراير وشهر مارس الماضيين، لكن هذه المرة ستكون الأجمل والألمع خلال عام 2020م".

وتابع: "على الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي، إلا أن ضوء القمر لن يكون ورديا بالفعل، وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طيلة الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها".