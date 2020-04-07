الحكومة تحول مخزون 6 مستلزمات للوقاية من كورونا للصحة

ألزمت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المصانع والشركات العاملة بداخل القطر المصري المنتجة والمستوردة لـ6 مستلزمات وقائية لازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة، والمستشفيات الجامعية للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لمدة 3 أشهر.

كانت وزارة الصحة مدّت "الشراء الموحد" بقائمة من احتياجاتها من المستلزمات الوقائية، وكذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتضم قائمة المستلزمات الـ6، بدل الوقاية، وجوانتي لاتكس، وماسك جراحي، وماسك N95، وقناع وقائي، ونظارة واقية.

وأمرت وزيرة التجارة والصناعة، في قرارها رقم 196 لسنة 2020، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، بوقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المستلزمات الطبية بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية، شرط تديم ما يثبت توريدها لكامل الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

واستثنى قرار الوزيرة، التوريدات المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية، وهيئة الشرطة.