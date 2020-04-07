خدمات نقل الدم: عمليات التبرع باتت قليلة بسبب كورونا

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إنه ومع بدء تفشي ظاهرة كورونا على مستوى العالم أدى ذلك إلى عزوف عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم وتخوفهم من الأماكن الطبية: "قلت عملية التبرع بالدم، وده طبيعي وكنا متوقعينه".

وأضاف سراج الدين خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنه وحتى الآن مازال الوضع مستقر وهادئ، ولكن وتحسبا لما قد يحدث في المستقبل عكفت الإدارة إلى وضع خطط بديلة حال حدوث ذلك، موضحا أن هناك مخزون للطوارئ لم تستهلكه الإدارة: "حافظنا على مخزون الطوارئ وعملنا على زيادته وتعميم ده بكل فروع نقل الدم القومية على مستوى الجمهورية".

وأكد أن المخزون يجرى تحديده وفق نسبة معينه من إجمالي كل مركز إقليمي يتم من خلاله تجميع الدم: "بتبقى فيه نسبة طوارئ عالمية ومتحدده، وقريبا هنكون أمنا نفسنا بمخزون الطوارئ"، مشيرا إلى أن سيارات التبرع بالدم وأماكن استقبال المتبرعين يتم تطهيرها وتعقيمها مرتين يوميا.