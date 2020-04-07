روسيا: 185 ألف شخص تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور"، اليوم أن 185 ألف شخص يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في روسيا، كما تم إجراء فحص لأكثر من 795 ألف شخص للكشف عن الفيروس في البلاد حتي الآن.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للهيئة: "تم إجراء أكثر من 795 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ويخضع الآن 185 ألف شخص للمراقبة الطبية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ورصدت الحكومة الروسية نحو 1.4 تريليون روبل، حوالي 18 مليار دولار، لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

فيما أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أمس الإثنين، إدخال دفعة تجريبية من دواء مضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج جيدة في علاج المرض بالصين إلى سوق روسيا في الأسبوع المقبل.

ووفقا للمعطيات الأخيرة، جرى تسجيل 6343 إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، توفي منهم 47 شخصا.