"تجارية الإسماعيلية " توجه بسرعة تعويض متضرري كورونا

وجه المهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، بسرعة عقد لقاءات مع التأمينات والكهرباء والضرائب لمتابعة الأنشطة التي تأثرت جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، خاصة الأنشطة التي أغلقت تماما والأخرى المتوقفة عن العمل يومي الجمعة والسبت.

جاء ذلك بحضوركل من النائبين إبراهيم خميرة ومصطفى أبو حديد وجلال الطاهر سكرتير عام الغرفة، وعبد الله خضير أمين الصندوق وإيهاب ذهدي الأمين المساعد للصندوق.

وطالب رئيس الغرفة، بإرسال تقرير للاتحاد العام مع بداية الأسبوع المقبل، يضع تصورا شاملا عن كيفية التعويض ومساعدة هذه الأنشطة المتضررة.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، طالب رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات برفع تقارير سريعة ترصد حالة الأسواق اليومية والأسعار الاستراتيجيه ومدى تأثرها بأزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تصور شامل عن كيفية تعويض الأنشطة التجارية المتضررة.