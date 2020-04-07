"المجتمعات العمرانية" تستعد لطرح وحدات سوق الجملة في السادات بالمزاد العلني

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسؤولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة. وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الفردوس بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ 1470 وحدة سكنية (87عمارة) بنسبة إنجاز بلغت نحو 80%.

وخلال الجولة، أثنى "بهجات" على أعمال تنسيق الموقع والتشطيبات الخارجية لعمارات الإسكان الاجتماعي بحي الفردوس، مشيراً إلى أن الجولة تأتي َفي إطار المتابعة المستمرة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بناء على توجيهات، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة للانتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة.

كما تفقد بهجات، مشروع سوق الجملة بمنطقة التحدي بالمدينة، حيث تم متابعة الأعمال الجارية لتنفيذ طبقة الأسفلت داخل السوق، والمقرر طرحه للمواطنين بالمزاد العلني خلال الفترة المقبلة. وفى سياق متصل، شدد بهجات، على مسؤولى شركات المقاولات العاملة بالمدينة ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية نحو العمالة داخل المواقع للوقاية من فيروس كورونا المستجد.