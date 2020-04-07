التنمية المحلية: تلقينا 1747 شكوى بمخالفات إجراءات مواجهة كورونا

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا من الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بالوزارة، فيما يخص جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين، فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وأهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهي، وغلقها في المواعيد التي أعلنها رئيس الوزراء، إضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات ومنع إقامة الأسواق.

وأعلن وزير التنمية المحلية، ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" إلى 1747 شكوى من المواطنين في المحافظات عبر وسائل التواصل المعلنة عبر واتس آب وفيس بوك والبريد الإلكتروني والخط الساخن، بإجمالي 636 شكوى جديدة خلال أسبوع.

وقال شعراوي إنّ من بين الشكاوى 14 لوجود تجمعات للمواطنين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، 165 شكوي لعدم غلق المقاهي، و39 شكوى لقاعات الأفراح، 68 شكوى خاصة بالمطاعم، 182 شكوي لقيام بعض المحال التجارية برفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية، و76 شكوي لإقامة الأسواق، 8 شكاوى لعدم غلق المساجد تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف.

وقال الوزير إنّ نسبة انخفاض أعداد الشكاوى الأسبوع الماضي، يدل على تفهم المواطنين واستجابتهم وحرصهم على تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، لافتا إلى أنّ هناك بعض الشكاوى التي تكررت مرة أخرى، وبدأت الأجهزة التنفيذية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار التوجيهات باستمرار المتابعة وعدم تكرار الشكاوى.

وأشاد شعراوي بجهود العاملين في الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع"، على الجهود التي يبذلونها خلال الفترة الحالية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

كما أشاد الوزير بجهود المحافظين والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ القرارات الخاصة بمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد شعراوي على تقدير القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لجهود المحافظات فيما يخص خدمة المواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية من عمر الوطن.