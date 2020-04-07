التنمية المحلية: تعقيم 88 ألف مبنى على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية، أكد في اتصاله مع المحافظين أهمية متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التعقيم، والقيام بتطهير وتعقيم كافة المباني والشوارع والمنشآت المختلفة والاستمرار في رفع القمامة.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أن العاملين في هيئات وجهات النظافة، يعملون حتى في وقت الحظر لرفع القمامة.

وتابع: "جرى تطهير 88 ألف مبنى على مستوى الدولة المصرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".