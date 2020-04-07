ضبط 3 عصابات لترويج المخدرات بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن فى محافظة القليوبية القبض على عصابتين لترويج المخدرات، وبحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة، وأُحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة، والتي تولت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، تفيد بضبط عصابتين لترويج المخدرات، ففى منطقة الجبل الأصفر بمركز الخانكة تم ضبط كل من "م م ع"، 37 سنة، عاطل، و"م ر م"، 35 سنة، أثناء استقلالهما سيارة، وبالتفتيش عُثر بحوزتهما على بندقيه آلية، و10 طلقات، و200 جرام هيروين، ومبلغ مالي بقيمة 6 آلاف جنيه، وميزان حساس.

وفى قليوب، تمكن العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائى أثناء تفقد الحالة الأمنية من ضبط كل من "م ه م"، 50 سنة، و"م س ع"، 42 سنة، و "ع ع ع"، 24 سنة، وبحوزتهم بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات، وبالكشف عنهم جنائيًا تبين أنهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى فى قضية مشاجرة.

كما تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة من القبض على عاطلين لقيامهما بترويج الأقراص المخدرة، وهما "خ و و" 33 سنة، عاطل، و"ح م ع"، 30 سنة، وبحوزتهما 1500 قرص مخدر، و100 جرام حشيش، ومبلغ مالي بقصد الاتجار، وأُحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.