فندق الحجر الصحي بمرسى علم.. "وجبات للصائمين" وطاقم طبي و45 عاملا مدربا

رصدت "الوطن"، كواليس ما يحدث داخل فندق الخمس نجوم والذي تم تخصيصه للحجر الصحي بمرسي علم، لإقامة العائدين من أمريكا، والذين أشادوا به وبموظفيه وبالخدمة المقدمة لهم، حيث نشر الكثير منهم على صفحاتهم الخاصة، عبارات إعجاب وشكر وأشادة وكان على رأسهم فريدة عثمان، بطلة العالم في السباحة.

وأعدت إدارة الفندق قائمة طعام مخصصة للوجبات لمدة 14 يومًا، وهي المدة المحددة للحجر الصحي، تحت إشراف طبي كامل منذ عودة المصريين العالقين وقبل مغادرة الفندق، بالإضافة إلى وجبات خاصة في مواعيد إفطار الصائمين وقت أذان المغرب، تزامناً مع صيام أيام من شهر شعبان، وبالإضافة إلى وجبات خاصة للصائمين من العائدين المسيحيين.

وأشار عاطف عثمان مدير الفندق السياحي المخصص للحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا، في حديث خاص لـ "الوطن"، أن الفندق خصص 45 من العمالة المدربين من أقسام الاستقبال والروم سيرفيس والمطبخ، وذلك لخدمة المصريين العائدين من أمريكا، حيث تم تجهيز 175 غرفة بالإضافة إلى 15 غرفة للطاقم الطبي والأمني المرافق لهم.

وأوضح "عثمان"، أن إدارة الفندق أعدت "منيو" كاملا ثلاث وجبات يومياً لمدة 14 يومًا هي مدة الحجر الصحى المحدد، وتتنوع وجبة الغداء يوميا وتشمل أنواع مختلفة من اللحوم والفراخ والأسماك والسي فود، بالإضافة إلى السلطات المتنوعة والفواكه والحلويات.

وكشف "عثمان" أن إدارة الفندق راعت المصريين الصائمين من المسلميين المسيحيين، وذلك بإعداد وجبات في مواعيد أذان المغرب للمصريين للصائمين أيام شهر شعبان، وإعداد وجبات للصائمين من المسيحيين تتناسب مع صيامهم.

وأكد أنه يتم وضع الوجبات لهم عبر منضدة بالطرق أمام الغرف ثلاث مرات يوميا، حيث ميعاد الوجبات الإفطار من الساعة 8 إلى 10، والغذاء من الساعة 1 إلى 3، والعشاء من الساعة 7 إلى 9 بحيث لا يتم التعامل المباشر معهم، موضحاً أنهم يتركون أي مخلفات في أكياس زبالة َبجوار الغرف، ويتم رفعها مرتين عن طريق إحدى شركات النظافة.

وأشاد "عثمان"، بالتزام جميع المصريين المقيمين في تنفيذ التعليمات الموجهة لهم طيلة فترة الإقامة والتزامهم الكامل داخل الغرف ومنع الخروج والاختلاط نهائيًا إلا لمدة نصف ساعة فقط منفردين.

وأعرب عن ساعدته لاستضافتهم موجها لهم العرفان على الإشادة التي يتلقاها منهم على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بحسن الخدمة المقدمة.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح صحفى اليوم، لـ "الوطن"، أنه خصص فريقا طبيا مدربا لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفندق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة 14 يومًا، تحت إشراف طبي كامل، وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.