التخطيط: استكمال البرامج التدريبية لجائزة "مصر للتميز الحكومي" عن بُعد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة بصدد استكمال البرامج التدريبية الخاصة بجائزة "مصر للتميز الحكومي" عن بُعد من خلال خدمات الوسائط التكنولوجية، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ وفي ضور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في بيان، أنه جرى تعديل موعد التقدم لكل فئات جائزة "مصر للتميز الحكومي" لتكون من الأول وحتى 28 من يوليو المقبل، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة حاليًا.

أضافت "السعيد" أنه يجري العمل على توفير المادة العلمية للتدريبات لكل فئات الجائزة من خلال مجموعة من الوسائط الإلكترونية ترتكز على محورين مهمين؛ هما توفير مزيد من التوعية والمعلومات حول فئات ومعايير الجائزة، والمحور الآخر هو التدريب عن بُعد وإتاحة البرامج التخصصية الخاصة بالجائزة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إتاحة تلك البرامج التدريبية التخصصية سيكون على عدة مسارات منها تقديم فيديوهات للمواد العلمية والتدريبية، أو عروض مكتوبة (باور بوينت)، أو ملخصات ومعلومات متاحة على الموقع الإلكتروني أو صفحة فيس بوك، الخاصة بجائزة مصر للتميز الحكومي، كما سيجري توفير قناة محددة على موقع الجائزة للأسئلة المتكررة وإجاباتها، وذلك من أجل توفير أكثر من أداة إلكترونية تناسب الجميع، مشيرة إلى أن تلك البرامج التخصصية تتمثل في إدارة الابتكار، استشراف المستقبل، التخطيط الاستراتيجي، تجربة المتعامل، وإعداد وصياغة مؤشرات الأداء، وغير ذلك.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الفترة الحالية والأزمة التي تمر بها مصر والعالم أجمع؛ أثبتت أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وأهمية التحول الرقمي والخدمات التكنولوجية وما تقدمه من خدمات الاتصال عن بعد سواء كانت تلك الاتصالات بشكل شخصي أو بهدف العمل وإنهاء المعاملات.