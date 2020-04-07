عاجل.. الأوقاف تعلّق الأنشطة الجماعية في رمضان لمواجهة كورونا

قررت وزارة الأوقاف تعليق الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازي، كما قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها.

وأكدت الوزارة حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة لها.

وخاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة، بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، وأي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل.

وشددت على مديريات الأوقاف أنّه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأنّ فتح المساجد لن يتم أساسا إلا حال عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة عودة الحياة لطبيعتها، وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا