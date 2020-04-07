مهندس بغزل المحلة يشرح ماكينة تصنيع الكمامات: تنتج 50 كمامة في الدقيقة

في إطار محاولات وجهود الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا الجديد، بدأت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أعمال التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتي يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدي فريق من مهندسي وعمال قسم الصيانة.

أعمال مكثفة من جانب مهندسي وعمال قسم الورش الميكانيكية، شهدتها الشركة أمس، للانتهاء من تصنيع ماكينات لتصنيع وإنتاج الكمامات، بالاشتراك مع قطاع القطن الطبي بالشركة.

50 كمامة طبية في الدقيقة الواحدة، بمعدل 3 آلاف في الساعة، هي قدرة إنتاج الماكينة التي عكف على تنفيذ وتصميم آلية عمل الكهرباء الخاصة بها المهندس علي هندي، حيث يتم تعقيم المكان كاملاً، قبل البدء في تنفيذ أي خطوة، بحسب قوله لـ"الوطن"، مؤكدا ارتداء العمال قفازات طبية معقمة قبل الشروع في إتمام أي خطوة لضمان جودة المنتج.

تبدأ العملية من وضع المواد الخام المكون من 3 أجزاء حتى تركيب الأستيك والتغليف

مراحل عدة تمر بها الكمامة الطبية، تبدأ من ضبط حرارة الماكينة قبل بداية العمل بها، وإدخال المواد الخام المصنع منها الكمامة والمكونة من 3 أجزاء، طبقتين خارجيتين وفلتر طبي في الوسط لمنع وصول الفيروسات إلى الشخص، وحسب وصف المهندس "علي"، "تبدأ الماكينة سحب الأجزاء ولحامها مع بعض، ثم مرحلة القص، وفي النهاية أعمال التقفيل للأحرف وآخر خطوة تركيب الأستيك".

مراعاة الجودة والتعقيم، أكثر ما حرص عليه المهندس بشركة مصر للغزل والنسيج عند تصميمه آلية عمل كهرباء ماكينات صنع الكمامات بالشركة والتي تم تجريبها أمس بشكل مبدأي، ويبلغ عددها ماكينتين فقط حتى الآن، وجاري العمل على تصنيع المزيد، حسب قوله.

فور إتمام كافة مراحل عمل الكمامة وعند الوصول إلى آخر مرحلة على سير الماكينة يتم تعبئتها وحفظها فورا للحفاظ على جودتها،"مفيش عنصر بشري بيلمسها"، حسب وصف المهندس المصمم لأعمال الكهرباء للماكينة.