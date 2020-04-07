حمزة نمرة ومصطفى حجاج.. إليك مواعيد الحفلات "أون لاين" من البيت

بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم، صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا، ودعت حكومات البلدان العربية والأجنبية، إلى البقاء بالمنزل للحد من انتشار الفيروس، من خلال التجمعات والزحام.

وتسبب انتشار الوباء، إلى تعليق الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية، حفاظًا على سلامة المواطنين، ودعت وسائل الإعلام المصرية، إلى حملة بعنوان "خليك في البيت"، لتتجه بعض فرق الغناء ودور العرض الفنية إلى إطلاق فعاليتها من خلال المنصات الرقمية سواء عن طريق البث المباشر عبر يوتيوب أو انستجرام أو فيس بوك.

وترصد "الوطن"، مواعيد الحفلات المعروضة "أون لاين" على النحو التالي:

- حفل الفنان حمزة نمرة، يوم الخميس 9 أبريل، الساعة 9 مساءً، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

- حفل الفنان مصطفى حجاج، يوم الخميس 9 أبريل، الساعة 10 مساءً، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

- يحيي الفنان علي الحجار، ثاني حفلاته الـ"أون لاين" يوم الجمعة 10 أبريل الساعة 8 مساءً، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".