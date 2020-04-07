السيسي: منح مهلة 6 أشهر إضافية لسداد تأمين المخاطر للمشروعات الصغيرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم منح مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر، بدون تحميلها أعباء إضافية أخرى، ورفع الحجوازت الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبه السداد مقابل سداد 10% فقط من الضريبة المقرره عليهم.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته، اليوم، أنه تم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والفراد وتأجيل سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدة 3 أشهر بدون تحصيل أي عوائد أو غرامات إضافية.

وأشار "السيسي"، إلى أنه تم حصر المصانع التي طلبت العمل بنظام الورديات والتي يشترط إلتزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية: "صدقوني فيه دول حافظت على المصانع بتاعتها تعمل بكامل طاقتها بل على العكس، خلت المصانع تعمل 3 ورديات علشان تواجه الأزمة، ومش هنقدر نعمله إلا لما نضمن أن ده مش هيأثر على سلامة العاملين وأسرهم".