السيسي يوجه باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات النشاط السياحي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أثناء تفقده لعناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، أن وجه رئيس البنك المركزي، بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة: "وجهنا بـ50 مليار جنيه في بداية الأزمة، هل التمويل المخصص تم استنفاذه، أتقال إن الموضوع محتاج إجراءات، والإجراءات مكنش هينفع تتنفذ كنا بندي 10 أو 20% من التمويل علشان الدنيا تبقي ماشية، وجهزوا نفسكم كويس وأنا معاكم".