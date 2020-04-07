مكافأة ألف جنيه للعاملين بمستشفيات جامعة الأزهر لدورهم في أزمة كورونا

قرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، منح مكافأة قدرها ألف جنيه، للعاملين بالمستشفيات الجامعية، ومنح العاملين بالمراكز الطبية والوحدات ذات الطابع الخاص مكافأة مقطوعة 700 جنيه، وذلك تقديرا لجهودهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما قرر "المحرصاوي" بحسب بيان للجامعة، منح العاملين بالكليات الحاصلة على الجودة، والكليات التي اعتمدت بعض برامجها مكافأة قدرها 800 جنيه، ومنح العاملين بالكليات المتقدمة للحصول على الجودة 750 جنيها، والعاملين بباقي الكليات 700 جنيه؛ وذلك تقديرا لجهودهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

كما نص القرار على أن يعامل العاملون بالجامعة والأمانات المساعدة معاملة العاملين بالكليات الحاصلة على الجودة.

يأتي ذلك في إطار إسهام الجامعة في تخفيف المعاناة عن العاملين في مختلف قطاعات الجامعة.