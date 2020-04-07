السيسي للقطاع الصحي: أي حافز لا يعكس تقديرنا الحقيقي لتضحياتكم

كرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، شكره للأطقم الطبية، مطالبًا الحضور من رجال القوات المسلحة والدولة بتوجيه التحية لهم، حيث صفقوا جميعًا لهم.

وأضاف خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا: "شكرًا لهم على ما قدموه وما سيقدمونهم من جهد وتضحياتهم".

وتابع: "ده دورهم دي مواجهة وحرب، وده وقتها، وإحنا مقدرين ده، وأي تقدير هنحاول نعمله زي الحافز أو أي شيء لا يعكس تقديرنا الحقيقي لهذا الجهد وهذه التضحيات".

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا مرتديا "كمامة"، وذلك خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا.

كما ظهر رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار مسؤولى القوات المسلحة بـ"الكمامات" ، مطبقين الإجراءات الصحية بتباعد المسافات بيهم خلال تفقد الرئيس.