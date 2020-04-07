خالفا تعليمات غلق المساجد.. خصم بدلات شهرين لإمام وإنهاء خدمة عامل بالجيزة

قررت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة عامل بمديرية أوقاف الجيزة بناء على مذكرة المديرية التي أفادت بقيام العامل بفتح مسجد علي بن أبي طالب - بقرية الزاوية - مركز أوسيم وأداء صلاة مغرب يوم الأحد جماعة بالمسجد، مع تواجد العامل المذكور بالمسجد أثناء صلاة الجماعة.

وقررت الوزارة أيضا خصم شهرين من جميع بدلات إمام بمديرية أوقاف الجيزة لتقصيره في أداء مهامه الوظيفية وتخلفه عن متابعة غلق مسجده، مع إنذاره بإنهاء خدمته إذا تكررت المخالفة.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور:

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

2. الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3. لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.