وزير الأوقاف يشكل مجموعة إدارة أزمات خاصة بالتعامل مع فيروس كورونا

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من المهندس سمير مصطفى الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية، والمهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور هشام عبدالعزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور عبدالله حسن عبدالقوي مساعد الوزير لشؤون المتابعة، والمهندس شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والدكتورة مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.

وأوضح بيان الوزارة، أن تشكيل اللجنة للتعامل السريع مع كل ما يتصل بآثار انتشار فيروس كورونا، على أن يكون الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي مساعد الوزير لشؤون المتابعة، مقررا لللجنة ومتحدثا رسميا باسمها فيما يخص عملها.