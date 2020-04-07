التموين: سنعوض المواطنين عن "أهلا رمضان".. ولانصدر سلعا يحتاجها السوق

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن أزمة فيروس كورونا كشفت عن وطنية كبار تجار الجملة، مؤكدا على أن السلاسل التجارية متعاونة بشكل كبير مع الوزارة وتقدم عروضا جيدة للمواطنين.

وكشف "حسام الدين"، أن معرض "أهلا رمضان" لن يتم إقامته، سواء في المعرض الرئيسي بأرض المعارض أومعارض المحافظات والشوادر التي كانت تقام للمعرض، ولكن في المقابل لن يتم التخلي عن المواطنين، وفي المقابل سيتم عمل "أهلا مضان" في كل مكان للمواطنين، في المنافذ المتواجدة في المحافظات.

وتحدث "حسام الدين"، عن الأسعار في الأسواق، كاشفا أن متوسط كيلو الأرز بـ 6.5 جنيه بعد أن كان بـ7.25، وكيلو السكر بـ7.95، والسمن بـ15.50، والمعكرونة انخفض سعرها حوالي 40% ليصل سعر الكيلو إلى 2.25 جنيه.

وشدد "حسام الدين"، خلال حواره مع الإعلاميتين مفيدة شيحا وسهير جودة، ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "cbc"، على أن انخفاض أسعار ياميش رمضان، خصوصا بعد بدء تصنيع قمر الدين المصري، مؤكدا، "مفيش حاجة ناقصة في السوق".

واستكمل "حسام الدين": "الليمون صل لـ30 جنيها بسبب التكالب على السلع خلال الأسبوعين الماضيين، الذي تم بدون داعي خصوصا وأننا لدينا اكتفاء ذاتي من الخضار".

وعلق "حسام الدين"، على ارتفاع أسعار البطيخ في السوق، "مش موسمه علشان كدا غالي"، مشددا على أن التصدير مدروس جدا ولا يتم تصدير أي سلعة والسوق الداخلي في حاجة لها "ومفيش سلعة بتتصدر إلا مابيكون في فائض فيها".