"السياحيين": 4 محافظات اُغلقت فيها الفنادق والباقي يعمل بنسبة 25 لـ30%

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن مصر حققت نجاح غير مسبوق في التاريخ، وذلك من خلال إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، (كوفيد - 19)، والمعالجات التي تقدمها لفئات العمالة المختلفة.

وأضاف حلقة، لـ"الوطن"، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القطاع السياحي ومساندته، بعد الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، تعكس مدى إهتمام الدولة المصرية ومساندتها بقوة لهذا القطاع لمرور هذه المحنة الصعبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في انتشال هذا القطاع الذي تأثر كثيرًا بتوقف حركة السفر والسياحة.

وتابع: هناك تكليف حكومي لشركات السياحة والمنشآت والفنادق السياحية، بعمل كشوف عن طريق اتحاد الغرف السياحية، بالعمالة الموجودة والرقم التأميني والمرتبات الأساسية في هذه المنشآت، لكي يتمن منح مبلغ مادى للعاملين بالقطاع على أن يكون قيمة المبلغ وفقًا لرواتبهم الأساسية.

ولفت نقيب السياحيين، إن فنادق كل من مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان والأقصر، هم فقط المغلقين تمامًا، ولكن الفنادق الأخرى على مستوى الجمهورية يتم العمل بها بنسبة تشغيل ما بين 25 لـ 30%، موضحًا أن السياحة لن تعود قبل 3 أشهر، ولكن من المتوقع عودة السياحة الداخلية مع اجازة عيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات للحفاظ على العمالة السياحية، بالإضافة إلى إجراءات للمستثمرين للتخفيف من الضغط المالى لديهم لمدة ثلاثة أشهر، ليستطيعوا دفع المرتبات.