أنغام وأوبرا بنت عربي.. إليك مواعيد الحفلات أونلاين على "يوتيوب"

منذ اللحظة الأولى، من بدء الحكومة المصرية في اتخاذها للإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، أعلنت وزارة الثقافة المصرية، إطلاق حملتها "خليك في البيت"، بعد أن علقت جميع الأنشطة والفعاليات، التي تتطلب حضور أعداد كبيرة، بتوفير جميع العروض، والحفلات على القناة الرسمية للوزارة، على موقع يوتيوب.

وحددت الوزارة، إقامة سهرة خاصة مع الفنانة أنغام، يوم الخميس الموافق 9 إبريل المقبل، في تمام الساعة 9 مساءً، ويمكن مشاهدتها من هنا.

ومن المقرر، أن يتضمن الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، عدد من أعمالها الخاصة منها "عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسياك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك فى أيامى ، متطمنة، مهزومة، بين البينين، إتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى، بعت لى نظرة، مبحبش، اكتبلك تعهد، عرفها بيا، حتة ناقصة، هتمناله الخير، سيدى وصالك".

وفى السادسة مساء من ذات اليوم، نشاهد العرض المسرحى "أوبرا بنت عربى" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي القدرات الخاصة، التابعة للبيت الفنى للمسرح، يصاحبه أداء صوتى لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعدد من نجوم السيرك القومي، وعارضي فنون الـ"هيب هوب"، إلى جانب أبناء فرقة مسرح الشمس، وأبطال مصر من ذوي القدرات الخاصة.

وأشارت وزارة الثقافة، إلى أنّ المواد الإبداعية التى يجري بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليالي من مهرجانات الموسيقى العربية، بمختلف دوراته، إلى جانب عروض الباليه والأوبرات، وحفلات مركز تنمية المواهب، بالإضافة إلى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية، الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، من خلال التزام المنازل نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.