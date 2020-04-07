وزيرة الصناعة: نوفر سيولة للمشروعات الصغيرة لدفع رواتب العاملين بها

أكّدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة المتضررة من آثار تفشي فيروس كورونا، في إطار توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "تولينا هذه الفئة وأجّلنا الأقساط المستحقة عليهم، وتمّ بالعل تأجيل 3 أشهر بشكل مبدئي من الأقساط والمستحقات بلا غرامات أو فوائد".

وقالت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "هناك توجيهات من الرئيس السيسي بدعم أصحاب المشروعات لأننا محتاجين الأنشطة تستمر وتشغل، وخصوصا أننا نحرص على العمالة المتواجدة بالمشروعات الصغيرة، كما أن تعلميات الرئيس تضمنت حماية عمالة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة".

وأضافت أنَّ الوزارة حريصة على توفير السيولة اللازمة لتوفير المصرفات الإدارية، إضافة لمرتبات وأجور العاملين بالمشروعات الصغيرة، موضحة "لذلك أطلقنا برنامج قرض لمدة عام، واستهدفنا القطاع الصناعي"، شارحة أنَّ أغراض التمويل تتضمن المخصصات اللازمة لاستمرار النشاط، على أن يكون القرض لمدة عام بحصد أقصى مليون جنيه للمشروعات الصناعية، وهناك فترة 3 أشهر دون فوائد.