سرور تدخله على قلب مسلم.. عبدالمعز يوضح أحب الأعمال إلى الله

قال الداعية رمضان عبدالمعز، إن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة وشريفة وعظيمة القدر ورفيعة المنزلة، كما أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال الى الله، موضحا أن الرسول كان يحب رفع أعماله الى الله، وهو صائم.

وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أن الرسول عندما سُئل من أحب الناس إلى الله؟ قال انفعهم للناس، معقبا: "اللي بيجيلنا من وراه خير أحب الناس الى الله ويفيد الناس".

وتابع: "وعندما سئل ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربا أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا".