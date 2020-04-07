الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

سجلت الإمارات 19 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "العربية"

وسجلت الإمارات 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2359 .

وعلقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي، خدمات شهادات وتوثيق عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، في ظل جهود الإمارات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرته صحيفة "البيان".

وأكد القاضي خالد الحوسني، أنّ القرار الذي أصبح نافذا منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسؤولية والحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال الحوسني: "المرحلة تتطلب تعاون الجميع والامتثال الكامل للتعليمات، بما يعين على إنجاح جهود الحد من انتشار وباء كورونا المستجد وضمان أعلى مستويات الحماية، وصولا للقضاء على هذا التحدي في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع رئيس محكمة الأحوال الشخصية: "يجب على كل مواطن ومقيم في الدولة التحلي بروح المسؤولية لمنع انتشار الوباء في البلاد، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على اتخاذ كل ما يلزم لضمان صحة الناس، وتأكيدها باستمرار أننا كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

وناشد القاضي خالد الحوسني، الخاطبين والخاطبات الذين وثّقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق، بتأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت دون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق.