بالشكل غير المعروف.. ما رسائل السيسي المباشرة من إعلان نزوله الشارع؟

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "ساعات بنزل من غير الشكل المعروف علشان أبقى ماشي براحتي أشوف الدنيا عاملة إزاي في الشارع".

وأضاف السيسي: "أنا بتكلم على القاهرة مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم أو نضيق توقيتات الحركة علشان حياتنا متتوقفش".

وحول ذلك، يقول الدكتور عبدالحميد زيد أستاذ الاجتماع السياسي، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل مباشرة وغير مباشر للشعب المصري خلال حديثه وتحديدًا في جانب نزوله إلى الشارع لتفقد أحوال المصريين قبل فترة الحظر.

وأضاف "زيد"، لـ"الوطن": "يوجد مساحة كبيرة من التهاون لدى أفراد المجتمع في التعامل مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطن وصحته ضمن خطتها على جميع الأصعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكّد في رسائله للمواطن المصري خلال حديثه اليوم ضرورة الالتزام بتوجيهات الدولة والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات الأمنية لتقليل الجهد على الأطباء والمستشفيات فالتجمعات وبعض السلوك الخاطئ لدى المواطنين من الممكن أن يزيد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وبالتالي حالات الوفيات، حيث إنه مهما كانت البنية التحتية للمنظومة الصحية متطورة وجيدة في أي دولة على مستوى العالم تقف عند نقطة معينة من انتشار أي وباء أو تفشي فيروس مثل كورونا المستجد مثل إيطاليا على سبيل المثال وليس الحصر".

وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أنَّه من الطبيعي شكر الدولة كمؤسسات وفكر في إدارتها للأزمة، حيث وضعت رؤية وفكر غير مسبوقين في مجابهة الفيروس المنتشر على مستوى العالم واتخاذ التدابير الاحترازية فوق العادة.

وأوضح أنَّ الخطة التي وضعتها الدولة المصرية اتخذت من تجارب المجتمعات التي شهدت تطور في محاربة فيروس كورونا وتلاشت عيوب المجتمعات التي تهاونت في التعامل معه في بداية ظهوره وانتشاره بين مواطنيها، واتخذت اعتبارها من التجربة الصينية التي أثبتت نجاحها خلال الفترة الأخيرة.

واختتم "زيد" حديثه لـ"الوطن" بقوله: "التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية والرؤية النافذة للحكومة يلزمها مسؤولية من المواطن الذي سينفذها، ولكن هناك انخفاض في مستوى الوعي لدى بعض الفئات قد يضر بهذه الإجراءات لذا تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى هذا الجانب الهام في حديثه".